凍資王九毛九今掛牌 暗盤升五成賺2900元

本周多隻新股齊齊掛牌，其中新晉凍資冠軍九毛九（9922）今日登場，該股公開發售部份錄得接近637倍超額認購，凍結資金高達1403億元。於多間暗盤交易場中，其暗盤價格長期於9元以上，升幅超過三成半，個別暗盤更高見9.9元，較招股價高50%，一手帳面最多可賺2900元。



九毛九昨日公佈，將以招股價區間上限6.6元定價，公開發售部份超購逾600倍，合共錄得290張「頂頭槌飛」認購，每張頭槌飛獲分配51手，配發概率為0.31%，國際發售部份亦錄得17.5倍超額認購。因其獲得大幅超購，觸發股份回撥機制，重新分配後公開發售部份股份，佔全球發售股份五成，一手中籤率25%，認購80手方穩中一手。



認購80手穩中1手



在輝立、耀才以及富途三間暗盤中，九毛九高開一成半至三成半不等，除耀才外，其餘兩間均高開至9元以上。據輝立交易場數據顯示，其暗盤收報9.42元，升42.7%，不計手續費及佣金，一手1000股賺2820元；若以富途暗盤收市價9.5元計算，一手最高可賺2900元。



明日則有另一明星股新石文化（1740）掛牌，信誠證券聯席董事張智威認為，新石文化因超購倍數較多，市場上獲得股份分配的投資者相對較少，短線新石文化升勢或會較九毛九更厲害。雖然再有熱門新股加入戰場，但他認為九毛九不會只是「即日鮮」，因有海底撈（6862）作借鑒，相信其表現後勁十足。



專家料新石炒風更甚



不過，另外兩隻同於今日掛牌的新股表現令人失望，其中北控城市資源（3718）以下限定價，每股0.69元，公開發售部份超額認購1.7倍，國際配售部份則超購42%。其公開發售部份一手中籤率80.02%，抽兩手穩中一手。該股暗盤表現平平，於輝立暗盤交易場以招股價0.69元平收，一手帳面沒有賺蝕。



CTR（1416）同樣以招股價下限定價，每股0.36元，公開發售部份錄得17倍超購，一手中籤率18.2%，抽六手穩中一手。其暗盤收報0.3元，跌16.7%，一手1萬股帳面蝕600元。



