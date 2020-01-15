  • 2020年1月15日 星期三
  • 20º
  • 82%
熱門： 煙花電槍消委會強姦武漢肺炎

日報新聞 > 財經

恒指二萬九得而復失

2020-01-15 列印
　　恒指高開低收，二萬九大關得而復失。在中美簽署首階段貿協前夕，美國將中國剔出匯率操縱國名單，刺激人民幣匯價急漲。受消息刺激，恒指高開195點，報29149點，惟已是全日高位，大市隨即掉頭下跌，最後收報28885點，下降69點，結束三連升。大市交投繼續活躍，成交金額1191億元。

　　騰訊（700）曾升至最高位413元，其後轉跌，終收降1.5%，報400.4元；阿里巴巴（9988）再創新高，曾見227.4元，收升0.4%，報223.6元；美團（3690）續破頂，曾高見116元，但收跌0.7%，報112.3元。

　　耀才證券研究部分析員鄧均樂表示，五個交易日大市急漲約一千點，呈輕微超買，相信已反映與貿易談判的利好消息。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd