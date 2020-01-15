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中國資源交通復牌插32%

2020-01-15 列印
　　中國資源交通（269）上周五暴跌34%後停牌，集團確認當日公司副主席兼執董馮浚榜，全資控制的Ocean Gain Limited的股票經紀，因保證金補繳要求未獲滿足，強制在市場出售5376.5萬股。中國資源交通復牌後曾瀉48%，低見0.013元，全日仍跌32%，報0.017元，成交10.69億股。

　　另外，李嘉誠基金會早前對曹忠提出的破產呈請，於本月8日被撤回，由曹忠擔任主席的五龍電動車（729）及五龍動力（378）昨逆市造好，五龍電動車漲19.3%，報0.26元，創一月高；五龍動力飆近一倍，造0.097元，創三月高。

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