三內房舉債配股抽水 龍光再發1.8億美元債

新年伊始，內房企發債或配股動作頻頻，龍光地產（3380）半個月內再發美元債，昨日公佈額外發行1.8億美元，於2024年到期的優先票據，利率為5.4厘，集資額將用作現有債務再融資，而龍光地產上周已發行3億美元優先票據。



新城發展（1030）則以配售新股方式集資，以每股8.78元，配售3.11億股，股份佔經擴大後股本約5.01%，集資27.31億元；集資淨額擬將用於長遠業務發展及作一般營運資金。



新城折讓配股籌27億



另外，龍湖集團（960）昨日亦公佈，其附屬公司重慶龍湖企業拓展，16日及17日將發行2020年第一期境內公司債，規模不超過28億元人民幣；分為五年及七年期，票面利率詢價區間分別為3.4至4.4厘，收及4至5厘，龍湖上周亦已透過發行美元債抽水6.5億美元。



上周碧桂園（2007）、融創中國（1918）、佳兆業（1638）等13間內房企紛紛發債，吸水達57.42億美元（約448億港元）。融創還透過配股集資80億元。另一龍頭內房企中國恒大（3333）近期雖然未見發債，但其日前公佈恒大地產回歸A股上市再押後一年，使其避過短期內一大筆回購資金支出。



去年末中央經濟工作會議重申「房住不炒」，銀保監會日前亦強調堅決落實該指示，嚴防信貸資金違規流入房地產市場，預示2020年內地房地產調控政策依然不會放鬆。內房企唯有一方面促銷售，一方面加大融資「拿地、還債、續命」。受配股消息拖累，新城發展昨日跌0.8%，收報8.98元；龍湖亦跌0.3%，收報36.75元；龍光地產則微升0.3%，收報12.74元。



