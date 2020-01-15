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中國上月進出口勝預期

2020-01-15 列印
　　受惠中美談判氣氛良好，以及外需轉好，中國去年12月進出口表現勝預期。中國海關總署數據顯示，以美元計，2019年12月中國出口按年增速由負轉正，按年增長7.6%，優於市場預期增長2.9%。進口則按年增16.3%，亦高於市場預期的9.6%。12月貿易順差467.9億美元，較11月增80.6億美元。

　　按人民幣計，去年12月中國出口按年增長9%，進口按年大增17.7%，均優於市場預期。海關總署副署長鄒志武稱，12月外貿進出口增長主要有四個原因，包括PMI連續兩個月擴張，帶動原材料和能源產品進口增加；其次為部份大宗商品進口均價上漲；第三為中美經貿磋商令企業信心上升；以及2018年12月基數較低。

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