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虛銀匯立冀年內面世

2020-01-15 列印
　　八間獲金管局發牌的虛擬銀行中，暫時只有眾安銀行試業。由WeLab成立的虛銀匯立銀行，該公司創辦人及首席執行官龍沛智表示，公司正在籌備中，期望今年盡快正式推出服務。

　　龍沛智昨日出席亞洲金融論壇時，未有透露推出匯立銀行具體時間表，只稱「應該快」，又指目前籌備工作進展順利，並正在進行沙盒測試。雖然虛銀現階段只許服務港人，但他認為已有不少業務空間。

　　至於由小米及尚乘共同成立的天星銀行，劉雪樵於亞洲金融論壇上表示，短期虛銀仍處於劣勢，主因規模較小，而且未有數據積累，初期向客戶提供的服務種類，亦不如傳統銀行，但相信長遠可克服這些不利情況。

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