曼聯月初英格蘭足總盃第三圈作客0:0悶和狼隊，上輪英超提早被換離場的射手拉舒福特揚言，養精蓄銳今晚重賽主場勢可延續近期腳風，領軍過關。加上客軍今年各賽事仍未嘗一勝，故紅魔主勝去馬！ （香港時間周四凌晨3:45開賽） 上仗英超主場4:0大勝諾域治，曼聯鋒將拉舒福特表現技驚四座，四次成功過人、三次射門中目標和入兩球，不過戰至五十九分鐘便退下火線。此子其後在社交平台澄清提早離場只為下場更好的發揮︰「我很想完成帽子戲法，但最近賽程頻密，所以中途被換走是為了爭取時間休息，而不是受傷，我也很期待足總盃重賽。」 英超提早離場儲力 這位廿二歲射手今季不同戰線為紅魔上陣三十次，貢獻十...

2020-01-15