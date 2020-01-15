龍沛智昨日出席亞洲金融論壇時，未有透露推出匯立銀行具體時間表，只稱「應該快」，又指目前籌備工作進展順利，並正在進行沙盒測試。雖然虛銀現階段只許服務港人，但他認為已有不少業務空間。
至於由小米及尚乘共同成立的天星銀行，劉雪樵於亞洲金融論壇上表示，短期虛銀仍處於劣勢，主因規模較小，而且未有數據積累，初期向客戶提供的服務種類，亦不如傳統銀行，但相信長遠可克服這些不利情況。
反修例風波持續七個多月，政府擲一百億元，推出十項民生新政策，當中七項涉派錢，包括到六十歲可享「兩元乘車優惠」、長者生活津貼增至三千五百八十五元、失業或就業不足者獲額外三個月津貼、低收入者的強積金由政府...
2020-01-15
青海省西寧市一個巴士站前日突然發生兩次路陷，一輛剛駛入站的巴士墜入坑中，造成至少六人死亡，十六人受傷，四人失蹤，事故原因未明，截稿前搜救工作仍在進行中。 據央視報道，前日下午五時三十分，西寧市城中區南大街長城醫院一個巴士站前的路面突然發生大面積塌陷，當時一輛載有乘客的巴士剛駛入站，巴士車頭朝下墜入坑中，部份正排隊上車的乘客也不能倖免。路面在初次塌陷後，塌陷面積逐漸往車站方向擴大，據悉面積大約八十平方米，路邊的電燈柱倒塌，坑洞內一度冒出濃煙和火光。 大批市民在現場試圖用繩索將困於坑內的乘客救出，也有不少乘客試圖爬出車窗逃生。據悉，發生初次地陷時，一名黃衣少年馬上在塌陷區附近...
2020-01-15
英國哈里王子和夫人梅根早前單方面宣佈退任皇室工作，引起軒然大波。諾福克郡桑德靈厄姆莊園舉行的三代同堂「危機峰會」上，英女皇同意為哈里和梅根設立一個過渡期，並表示「全力支持」他們兩夫婦擔當新的角色，同時設立過渡期，處理往後複雜的事務。 據外電報道，哈里王子提早兩小時抵達莊園，先與女皇單獨會談。查理斯和威廉王子後來也到達，四人再進行兩小時會談，過程平靜。會後，哈里、威廉和查理斯分乘三輛車離去。據悉，身在加拿大的梅根本來也想透過電話加入對話，但皇室最後取消這個安排，因為擔心有人竊聽。 女皇在會面後表示，儘管希望哈里和梅根留下，繼續承擔皇室工作，但同時尊重、理解，並將全力支持他們建...
2020-01-15
紅磡昇御門建築物外貌呈拱狀，輕易成區內住宅地標。以下為大家介紹屋苑其中一個4房1套單位，實用面積1462方呎。單位樓底高曠，裝潢簡潔淡雅。單位享有兩邊景觀，其中客廳露台眺望港九市景。 昇御門於...
2020-01-15
多間美國企業公佈季績，普遍符合預期，加上中美貿協更多細節曝光，中國今後兩年將增購2000億美元（約1.56萬億港元）美國商品，美股早段於高位徘徊。杜指早段曾升73點，報28980點；標普500指數跌2...
2020-01-15
曼聯月初英格蘭足總盃第三圈作客0:0悶和狼隊，上輪英超提早被換離場的射手拉舒福特揚言，養精蓄銳今晚重賽主場勢可延續近期腳風，領軍過關。加上客軍今年各賽事仍未嘗一勝，故紅魔主勝去馬！ （香港時間周四凌晨3:45開賽） 上仗英超主場4:0大勝諾域治，曼聯鋒將拉舒福特表現技驚四座，四次成功過人、三次射門中目標和入兩球，不過戰至五十九分鐘便退下火線。此子其後在社交平台澄清提早離場只為下場更好的發揮︰「我很想完成帽子戲法，但最近賽程頻密，所以中途被換走是為了爭取時間休息，而不是受傷，我也很期待足總盃重賽。」 英超提早離場儲力 這位廿二歲射手今季不同戰線為紅魔上陣三十次，貢獻十...
2020-01-15
加拿大著名唱片騎師兼漫畫家「無尾熊小子」（Kid Koala），以人類與機械人的關係作藍本，創作了多媒體戲偶劇場《我是唱作機械R》，並首度來港演出。此劇場一改科技與人類的宏大嚴肅的調子，採用輕鬆幽默的...
2020-01-15
《星島日報》的《名人雜誌》早前報道率先揭露，曾憑《巨輪》奪得無線（TVB）視后大獎的田蕊妮將離巢，阿田昨日錄影新春節目時，終開腔承認個多月約滿無線後，將不會續約或改簽部頭約，她亦否認是和自己的與政治取...
2020-01-15
香港受外圍環境與內部衝突夾擊，經濟下行，踏入新一年，裁員消息陸續出現，迫使特區政府快速回應。昨天特首林鄭月娥擲一百億元，推十項措施，包括六十歲起可以二元乘車，又向長者、低收入者、失業人士、就業不足者、輪候公屋戶等派送「應急錢」，加碼扶助基層，公眾應無異議。不過，她突如其來提出研究延長法定假期，大有透過拉攏大多數勞工，去收復自己民望的失地。不論其政治目的，這政策建議必須先經勞資雙方商議並達成共識，以免激發爭議，好事多磨。 本港勞工每年法定假期為十二日，但白領一族享有十七日公眾假期，勞工界長期發出呼聲，要求兩者看齊。雖然改善勞工福利是正確的大方面，但如何實施，涉及資方的成本考慮...
2020-01-15
筆者認識一對兄弟，兩人都嗜博彩。最近哥哥跟筆者說，自己玩馬喜博冷門，因追求挑戰難度的滿足感，而弟弟則不喜歡輸，所以多數買穩陣熱門，可是哥哥最近經常輸，反觀弟弟經常贏，故開始懷疑自己的博彩方向。 賭馬應...
2020-01-15