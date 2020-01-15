中環IFC外望——梁淑儀辭任有線營運總裁

有線寬頻（1097）營運總裁梁淑儀昨日下午才現身介紹「有線新聞OTT App」，並且罕有地耐性回答傳媒提出的所有問題，怎知夜晚有線就出通告，公佈梁淑儀已經請辭，將於二月一日起生效。



由有線寬頻重金聘請回巢的營運總裁梁淑儀，一直都令外界感到「出其不意」，早年放棄香港移動電訊（CSL）大眾客戶市場總裁的高薪職位，出任長者安居協會行政總裁。後來「回巢」有線，擔任營運總裁，擔起復興有線品牌之路的大旗。



恰巧的是，昨午她現身介紹的「有線新聞OTT App」，同樣將於二月一日起正式面向公眾收費，她在記者會後，詳盡地介紹該應用程式的後續發展，包括預計在今年年中前，再與另一智能電視平台合作推出OTT應用程式，另外亦希望在二○二○年內能夠推出對應平板電腦的應用程式。誰料到，這個OTT網絡觀看平台是她在有線的最後一個作品。「有線新聞OTT App」的標準年費為六八八元，若在二月十五日前登記，可享有年費一百二十元的早鳥優惠。



另外，同日委任前無線電視業務拓展主管陳永孫，為奇妙電視的董事總經理，即日生效。



瑞銀保薦人資格獲證監「特赦」



話說在去年3月，證監會雷厲風行「打大老虎」，瑞銀香港等合共4間投行，因為擔任新股保薦人時出問題，總共被罰接近8億元罰款，當中瑞銀更遭暫停牌照一年，即係這段時間不能出任保薦人。雖然一年之期未到，但證監會昨天宣佈，撤銷停牌處分，唔通證監會想「放虎歸山」？



停牌期未完，就可以重新開檔，證監會係首次有這樣的安排。據悉，呢種情況屬於「下不為例」，即係下次有投行被罰停賽，唔使旨意一定有得提前拎番個牌。據悉證監會都係睇番個別情況作決定，唔係間間都得。



咁點解瑞銀可以提前兩個月恢復執業資格？證監會就話，「瑞銀已按協定委聘獨立的檢討機構並與該機構合作，檢討有關其進行保薦人業務（相關範疇）的政策、程序及常規。」如果翻譯成大家明白的語言，即係認罪態度良好，所以有得提前「放監」。



高瞻



