徵華關稅維持至年底 中美貿協簽定 杜指重上兩萬九

中美貿易戰終於迎來首份階段性協議，在訪美最後一天，副總理劉鶴當地時間周三上午在白宮共同出席協議簽署儀式，再與特朗普共晉午餐後。中美雙方約二百人出席，包括政商界代表。
協議全長八十多頁，據報直至簽署前一天，中文譯本才完成。美國官員說，中美將公開協議全文，但為免影響市場，中國採購美國商品細節的機密附件不會公佈。
劉鶴讀習近平公開信
美國官員稱，美國現有對華關稅很可能保留到十一月美國總統大選之後，作為下階段談判的籌碼。美國總統特朗普在正式簽署協議前的記者會上發言，讚揚這是踏出重大的一步。他又形容中美首階段貿易協議為「糾正過去的錯誤，並為美國工人、農民、家庭帶來經濟上的正義和安全的未來。」特朗普並向國家主席習近平表示感謝，稱習近平為非常好的朋友。特朗普又說將在「不太遠的將來」出訪中國。美國副總統彭斯則指這是對美國、中國及全世界的好日子。
將購2000億美元美國貨
特朗普表示，中方未來兩年將會採購超過二千億美元美國商品及服務，其中七百五十億美元是製造業設備，五百億美元農產品，五百億美元能源及四百至五百億美元服務產品；特朗普說，中方又承諾會加強保障知識產權，不會進行貨幣競爭性貶值。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29079點，升139點；納斯達克指數報9278點，升26點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見59.57港元，較香港收市價跌0.23港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見398.11港元，較香港收市價0.69港元。
此外，港股夜期反覆靠穩，中段見28818點，上升66點，高水44點。多間美國大型金融機構公佈業績，高盛去年第四季盈利下跌近26%，每股盈利4.69美元，遜預期。至於美國銀行去年第四季盈利下跌4%，每股盈利0.74美元，高於預期。貝萊德上季盈利增長超過40%，較預期理想。經濟數據方面，美國上月的最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.1%，低於預期的0.2%升幅；按年上升1.3%，符合預期。
港股方面，中美首階段貿協簽署前夕負面消息不斷，加上重磅股騰訊（700）失守400元關口，拖累大市向下，但恒指在10天線（28544）見支持，收報28773點，跌111點，大市成交金額縮減至1004億元。