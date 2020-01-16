徵華關稅維持至年底 中美貿協簽定 杜指重上兩萬九

中美貿易戰開打一年半後，國務院副總理劉鶴香港時間今天凌晨在白宮與美國總統特朗普簽署第一階段貿易協議，為今年中美及全球經濟復甦帶來曙光。特朗普在簽約儀式上表示，中國將會未來兩年購買二千億美元美國貨等，亦會短期內展開第二階段貿易談判，他將會訪華與中國國家主席習近平見面，中國副總理劉鶴在儀式上代表習近平讀公開信，希望美國善待華企。市場觀望氣氛濃厚，外圍股市窄幅上落。



中美貿易戰終於迎來首份階段性協議，在訪美最後一天，副總理劉鶴當地時間周三上午在白宮共同出席協議簽署儀式，再與特朗普共晉午餐後。中美雙方約二百人出席，包括政商界代表。



協議全長八十多頁，據報直至簽署前一天，中文譯本才完成。美國官員說，中美將公開協議全文，但為免影響市場，中國採購美國商品細節的機密附件不會公佈。



劉鶴讀習近平公開信



美國官員稱，美國現有對華關稅很可能保留到十一月美國總統大選之後，作為下階段談判的籌碼。美國總統特朗普在正式簽署協議前的記者會上發言，讚揚這是踏出重大的一步。他又形容中美首階段貿易協議為「糾正過去的錯誤，並為美國工人、農民、家庭帶來經濟上的正義和安全的未來。」特朗普並向國家主席習近平表示感謝，稱習近平為非常好的朋友。特朗普又說將在「不太遠的將來」出訪中國。美國副總統彭斯則指這是對美國、中國及全世界的好日子。



將購2000億美元美國貨



特朗普表示，中方未來兩年將會採購超過二千億美元美國商品及服務，其中七百五十億美元是製造業設備，五百億美元農產品，五百億美元能源及四百至五百億美元服務產品；特朗普說，中方又承諾會加強保障知識產權，不會進行貨幣競爭性貶值。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29079點，升139點；納斯達克指數報9278點，升26點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見59.57港元，較香港收市價跌0.23港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見398.11港元，較香港收市價0.69港元。



此外，港股夜期反覆靠穩，中段見28818點，上升66點，高水44點。多間美國大型金融機構公佈業績，高盛去年第四季盈利下跌近26%，每股盈利4.69美元，遜預期。至於美國銀行去年第四季盈利下跌4%，每股盈利0.74美元，高於預期。貝萊德上季盈利增長超過40%，較預期理想。經濟數據方面，美國上月的最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.1%，低於預期的0.2%升幅；按年上升1.3%，符合預期。



港股方面，中美首階段貿協簽署前夕負面消息不斷，加上重磅股騰訊（700）失守400元關口，拖累大市向下，但恒指在10天線（28544）見支持，收報28773點，跌111點，大市成交金額縮減至1004億元。