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阿里遭雅虎減持套17億

2020-01-16 列印
        阿里巴巴（9988）連升數日，昨日輕微回吐1.25%，而曾為其大股東之一的Altaba（美：AABA，前身為雅虎）繼續根據其早前的清算及解散計劃，進一步出售持股，以每股均價229美元，出售100萬股美國存託證券（ADS），套現2.29億美元（約17.86億港元）。

  不過，分析認為，是次出售的股份相信一兩日內市場已消化，長線仍然看好其股價表現。

        事實上，Altaba自去年已表示，會尋求其股東的批准全面出售手上持有的所有阿里股份。

  自阿里回流本港作第二上市之時，其手上的股份已經剩餘500萬股美國存託證券，持股比例不足0.2%，不再是阿里巴巴的大股東之一。而是次出售後，其持有的阿里股份將會進一步縮減至400萬股美國存託證券。

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