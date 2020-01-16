新石暗盤曾勁升2.4倍 九毛九每手賺3720元

兩隻焦點新股分別於昨日及今日登陸港股，雖然「凍資王」九毛九（9922）認購火熱，首掛亦升超過五成；惟今日登場的新石文化（1740）公開發售部份超購逾1200倍，暗盤表現高見1.7元，較招股價升超過2.4倍。



新石文化（1740）公開發售部份超購1211倍，觸發回撥機制，再有四成全球發售股份撥至本港公開發售項下，最終卻以招股價下限0.5元定價。早前有市場消息指，不少機構投資者在「落飛」時，偏向在招股價中下區間定價，最終其國際配售反應一般，僅獲得4.19倍認購。其一手中籤率1.5%，較去年超購王赤子城（9911）的2%還要少，抽200手才穩中一手。



一手中籤率僅1.5%



新石文化暗盤升勢強勁，根據輝立暗盤交易場顯示，該股開報0.98元，已較招股價升96%，高見1.3元，升160%，最終收報0.9元，升80%，不計手續費及佣金，一手5000股帳面賺2000元。另外，富途暗盤曾高見1.7元，收報0.96元，一手帳面賺2300元。



至於昨日首掛的「酸菜魚」九毛九，昨日收報10.32元，較招股價升56.4%，每手1000股帳面勁賺3720元。該公司主席、行政總裁兼執行董事管毅宏昨日表示，該公司未來除了繼續發展內地市場外，亦會考慮「走出去」，初步會考慮登陸北美或亞洲地區的國家，被問及會否考慮來港開店，他指有興趣但並無具體時間表。



九毛九研衝出神州



管毅宏又指，「太二酸菜魚」的品牌經營策略，會由打入一線城市開始，再逐漸往二、三、四線城市發展，目前該公司亦嘗試在三、四線城市開店，要視乎後續經營情況，再決定開店策略，由於一線城市對應消費群廣泛，因此開店節奏較快。



