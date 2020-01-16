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錦欣周黑鴨遭配股套現

2020-01-16 列印
　　再有多間公司股東配股套現，據銷售文件指出，錦欣生殖（1951）股東擬配售6653.67萬股，每股配售價介乎10.58至10.78元，套現7.04至7.17億元，配售價較前日收市價11.16元，折讓最多5.2%。錦欣生殖昨日開市前有一宗6650萬股交易，以每股10.68元非自動對盤上板，較對上日收市價折讓4.3%，涉資7.1億元。

        周黑鴨（1458）同樣遭股東售股套現，銷售文件顯示，其股東天圖資本計劃配售6350萬股，配售價介乎4.9至5元，套現逾3.1億元。該股昨日股價低迷，較前日收市價跌6.2%，若以昨日收市價5.02元計算，折讓收窄至0.4至2.39%。

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