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長實擬增持滬地產項目

2020-01-16 列印
　　長和系近年屢被傳出售內地資產套現，該集團擬用實際行動破走資傳言，更被市場形容為「超人回歸」。市傳由長實（1113）與內地和潤集團分別持有60%及40%權益的上海大型商業地產項目「高．尚領域」，和潤計劃出售其全部股權。長實明言不排除行使優先認購權，最終全資擁有該項目，去年整個項目估值約200億元人民幣。

　　對於增持「高．尚領域」股權傳聞，長實發言人回應指，「公司會有興趣作出研究，事實上我們有優先購買權。」早於去年5月，市場曾傳長實考慮出售「高．尚領域」所持的60%權益。長實當時澄清，「公司經常受不同出價建議，但有建議不代表公司接受及出售項目。」當時整個項目估值約200億元人民幣。

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