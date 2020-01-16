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社運拖累銷售急降 莎莎擬削港27門店

2020-01-16 列印
■莎莎計劃於未來18個月內，關閉香港20%至25%的店舖。資料圖片
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　　受本港社會事件影響，本地化妝品零售巨頭莎莎國際（178）表示，因應市況決定縮減本港店舖數目，計劃於未來18個月內關閉20%至25%的店舖，即21至27間店舖，大部份位於遊客區。該集團表示，會持續審視市場情況，積極與業主進行租金磋商，以盡快恢復盈利。

　　該集團公佈，截至去年12月底止第三季經營數據，香港及澳門市場營業額11.91億元，按年急挫35.2%；同店銷售則錄得34.7%跌幅；每宗交易平均金額按年跌7.5%，至331元；交易宗數則按年跌32.3%，至340萬宗。

上季營業額瀉27%

　　期內零售及批發業務營業額15.84億元，按年大跌27.3%。首三季累計，零售及批發業務營業額50.78億元，按年減少19.7%。

　　莎莎表示，期內港澳銷售表現下跌，主因內地客交易宗數大跌50.8%，本地客則下跌9.1%；本地客及內地客每宗交易平均金額，則分別上升3%及3.5%，惟顧客組合比例轉變，導致整體每宗交易平均金額下跌7.5%。

　　香港地區方面，由於內地訪港人數跌勢加劇，拖累第三季內地客交易宗數急降71.7%，本地客亦跌9.5%，導致第三季香港地區銷售額按年跌47.5%。其中12月銷售輕微好轉，按年跌幅減至45.8%。澳門則於第三季錄得18.6%銷售增長，其銷售表現較為理想，主要由於部份內地旅客由香港轉往澳門消費。

內地客勁減逾七成

　　莎莎指出，租金成本為最大營運開支之一，集團於第三季關閉6間店舖，期內於香港淨減少3間店舖。截至去年底止，集團於香港及澳門分店115間，按年減少4間。據莎莎官網顯示，單計香港共有106間分店，意味集團未來18個月將關閉21至27間分店。另外，集團於去年12月宣佈撤出新加坡市場，以專注發展馬來西亞業務。

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