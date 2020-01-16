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港貨櫃吞吐量連跌23月

2020-01-16 列印
　　香港港口貨櫃吞吐量繼續表現慘淡，連續近兩年錄得下跌。香港海運港口局昨日公佈，單計去年12月，香港港口貨櫃吞吐量按年下滑5.7%，為157.9萬個標準箱（TEU），連跌23個月，亦是繼2015年12個連跌月後，再次錄得全年下跌。

　　其中去年12月份，位於葵青貨櫃碼頭以外的吞吐量，錄得6.3%增長，達38.5萬個標準箱；惟葵青貨櫃碼頭貨櫃吞吐量按年下跌9%，至119.4萬個標準箱。

　　此外，以2019年全年計，香港港口貨櫃吞吐量，跌幅較上年擴大6個百分點，按年負增長6.3%，錄得1836.4萬個標準箱，較中國科學院預測的1880至1900萬個標準箱為差。

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