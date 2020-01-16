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傳摩通研全控上投摩根

2020-01-16 列印
　　彭博昨日引述消息人士報道，摩根大通正在尋求100%全資控股上投摩根基金管理公司，如果成事，上投摩根有望成為內地首間由外資銀行全資控股的公募基金公司。不過，摩根大通旗下的摩根資產管理隨後回應，相關報道「捕風捉影，不予評論。」

　　截至昨日，上投摩根基金官網的股東背景頁面仍顯示，摩根大通旗下的摩根資管持股49%，上海國際信託持有51%。不過早於去年中旬，上海國際信託已出讓2%上投摩根股權，摩根大通隨後以2.41億元人民幣的底價競拍成功。此項交易現仍待美國及中國證監會審批。若然審批通過，則摩根資管持有上投摩根股權上升至51%，上投摩根將成為內地首間被外資絕對控股的公募基金。

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