中環IFC外望——滙豐推基金平台 門檻低至百元

市場持續關注虛擬銀行動態，早前滙豐銀行帶頭取消最低結餘服務費，有分析稱是為應對虛銀競爭，昨日該行又宣佈，推出全新財富管理平台，入場門檻低至100元，且完全豁免交易費用，相信是全港銀行中，基金入場門檻最低的銀行。



滙豐推出「靈活智投」單位信託基金手機投資服務，所有滙豐個人綜合戶口持有人，登入該行流動理財應用程式，並完成或更新風險取向問卷後，即可使用該服務。客戶可於10隻預選基金中，設立基金月供投資計劃，或進行單次交易。預選基金涵蓋多個地區及資產類別，其中7隻為滙豐環球投資管理轄下的基金，未來亦會陸續根據客戶需要，增添更多基金選擇。



滙豐表示，該服務不收取基金認購費、贖回費或轉換費，客戶可隨時轉入、轉出基金或加碼投資。每月平均結餘低於1萬元的客戶，可豁免平台費用，以降低小額投資者成本。投資組合平均結餘介乎1萬元至20萬元的客戶，每月費用28元；若超過20萬元，以0.8%年率繳平台費。



屈臣氏加入企業微信開「雲店」



社交媒體大行其道，好多零售商都積極在網上搵客。其實社交媒體唔單只可以用嚟賣廣告，仲可以加強同客戶溝通。就好似一直積極善用科技的屈臣氏，就係內地推出企業微信，開展社交零售，向顧客提供「一對一」服務。



究竟何謂「一對一」服務？具體嚟講，就係顧客可以透過企業微信，把「店員」加為朋友。當然「店員」不是指個別員工，而是整體的屈臣氏顧客服務人員。加入企業微信之後，顧客就可以隨時隨地和屈臣氏聯絡，如果想購買的產品，剛好在個別分店沒有上架，「店員」就可以安排在下單後的30分鐘之內，在門市取貨。如果送貨距離少於3公里，則可以在60分鐘之內，把貨品送到顧客家中，真係夠晒方便。



屈臣氏所應用的科技，唔單只方便顧客收貨，仲利用人工智能以及大數據技術，了解每一個顧客的喜好以及購物模式，從而提供個人化優惠，可以話相當之犀利。



高瞻