「黑期」挫逾千點 料26800有支持 疫情擴散 港股紅盤勢低開

港股送豬迎鼠，卻遇上「武漢肺炎」疫情急速蔓延，導致外圍股市下瀉，今天恒指紅盤或無運行。證券界人士認為，以「黑期」挫逾千點來看，港股今天將補跌，勢裂口低開逾800點，後市亦不容樂觀，但港股估值仍然不高，短期料有資金入市博反彈，或在26800點水平見支持。



上周投資氣氛已開始轉差，港股累挫1106點報27949點，拖累豬年埋單計，下跌40點。本周一俗稱「黑期」的新加坡場外交易的HS50指數期貨於低位徘徊，截至昨晚8時報26913點，較上周五豬年收市低1036點。而反映A股的富時中國A50指數期貨，昨晚8時亦跌0.4%報12951點，兩日累瀉6.9%。



統計過往12個農曆新年假期後首個交易日，港股紅盤錄得5升7跌之比，跌幅最大為上個鼠年即2008年，當年正值金融海嘯，單日跌達853點或3.6%，而紅盤高收最大幅度乃2009年，恒指正見底回升，當日升幅達575點或4.58%。



至於過往四個鼠年首日紅盤為1升3跌之比，跌市包括1972年、1996年和2008年；而唯一升市的鼠年紅盤在1984年，升幅有2.3%。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，今天鼠年紅盤勢再一次下跌，料全天低開約800點，走勢亦較乏力，即很大機會顯著跌穿俗稱「牛熊分界線」的250天線約27700點水平。他指出，疫情不明朗氣氛籠罩下，已凌駕其他消息，港股已失去上升動力，更憂慮再展大跌浪，「01、02年都係跌市，沙士只係踩多一腳，但係今次係相對高位跌」，後市將視乎疫情如何演變。不過他亦指出，不排除會有投資者趁低入市博反彈，相信本周會在26800至27000點低位爭持。



料低開800點走勢乏力



協同博勤金融集團行政總裁曾永堅也指出，疾情嚴重程度拾級而上，環球資金避險，亦令外圍市場急跌，相信恒指今天也要補跌，趁機回補12月中急升時的上升裂口。但他認為，病情對外資而言只是短暫的風險，外資選擇港股仍看重基本面，而目前恒指估值仍然不高，即使失守27000點，也相信有長線投資者嘗試撈底。



港交所今如常復市



疾情多處爆發，A股已確認延遲復市日至下周一，而港交所（388）則開腔闢謠否認停市四日，強調今天復市，維持旗下市場有效運作。



網上有傳港交所將停四日，港交所昨日澄稱，鐵定於今天如常復市，但取消開市儀式。港交所又指，已知悉上交所及深交所已延長停市至2月2日，即下周一復市，故原定本周五恢復的滬深港通的北向及南向交易亦會暫停。



港交所表示，身為市場運營者，致力維持旗下市場有效運作，員工的健康及安全一直首要考慮，目前正採取適當的預防措施，包括員工於家中工作和其他靈活的工作安排。港交所以武漢肺炎病毒的感染風險增加為由，周一宣佈取消今天的開市儀式。