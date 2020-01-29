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美股向好 杜指升273點

2020-01-29 列印
　　美股向好三大指數齊齊回升。杜指經過前晚大插453點後，早段反彈升191點，報28726點；標普500指數報3274點，升30點；納指報9249點，升109點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28809點，升273點；納斯達克指數報9274點，升135點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見56.99港元，較香港收市價跌1.76港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見375.76港元，較香港收市價跌10.04港元。

　　國際油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報53.03美元，跌0.11美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報58.89美元，跌0.43美元或0.72%。

　　美國去年12月耐用品訂單上升2.4%，升幅為2018年8月以來最大。
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