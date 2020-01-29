歐盟：英脫歐看不到好處

在英女皇上周簽署英國脫歐法案後，英國正式進入脫歐程序，將在本月底後開展脫歐過渡期。歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶表示，脫歐對英國來說必然是「破壞」與「限制」，看不到好處。不過，他表明歐盟不會因此而在商貿談判上向英國報復。他又說，歐盟永遠不會對歐盟單一市場的完整性作出妥協。



巴尼耶在北愛爾蘭貝爾法斯特的女皇大學講學時表示，他絕對看不到脫歐會帶來好處，對英國來說只是「破壞」與「限制」。他又說，所有人都應該獲得清楚的資訊，但在過去一年，他所看到的是這些後果被英國低估了，或者沒有很好地向英國人民解釋。他又補充，不會在跟英國商貿談判上報復或施加處罰。



