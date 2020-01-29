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內地網絡產業盈利年增23%

2020-01-29 列印
　　內地近年的經濟發展，大打「互聯網+」、「雲計算」、「大數據」等戰略牌，新經濟公司星羅棋布，在各地崛起。工信部日前在官方微博中公布，去年全年中國的互聯網和相關服務業保持平穩較快的增長態勢，全行業營業利潤錄得1024億元（人民幣，下同），同比增長23.1%，增速較上年提高4.1個百分點。不過，收入超過500萬元以上的互聯網企業，互聯網及相關業務部分的總收入則錄得1.2061萬億元，按年增長21.4%，增速較去年下跌2.6個百分點。

        在包括音頻視像、網絡遊戲等在內的互聯網信息服務，去年全年收入達7879億元，同比增長22.7%，佔互聯網及相關業務收入的65.3%。





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