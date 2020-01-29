金價升至近1600關 比特幣高見9181美元

彭博引述瑞典北歐聯合銀行（Nordea Bank Abp）認為，大宗商品價格對新型冠狀病毒傳播的反應比過去爆發的疫情更為強烈。中國國家衛生健康委宣佈，截至1月27日凌晨，30個省累計報告確診病例4515例，疑似病例6973例。世界衛生組織本月26日表示，中國武漢爆發的致命性病毒影響升級，對全球構成「高風險」，一改此前風險「中等」的說法。
投資管理機構US Global Investors投資組合經理Ralph Aldis建議將投資組合中，黃金及黃金類股的比重應介乎5至10%；投資機構Blanchard & Company行政總裁David Beahm也看好金價表現，今年有望突破2000美元大關，建議投資者黃金的投資組合比重去到一成至一成半。
今年有望突破2000美元
此外，資金亦流入虛擬貨幣市場，比特幣昨日價格一路高升。根據比特幣交易平台Bitfinex顯示，昨日最高見9181.9美元，重回9000美元關口。截至昨晚10時半，比特幣報每枚9149.9美元。
摩根大通策略分析師Nikolaos Panigirtzoglou上周表示，加密貨幣市場選擇「準備迎接不錯的開始」。他表示其實比特幣在農曆新年前表現並不好，當時部份市場參與者甚至預料交易會降溫。此外，美國芝加哥商品交易所（CME Group）於月中推出比特幣期權產品，市場分析此舉對比特幣市場亦有刺激利好作用。