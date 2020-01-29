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中小企盼政府加碼資助

2020-01-29 列印
　　由政府委託生產力促進局營運的「中小企資援組」已於今年1月起正式投入服務。生產力促進局署理總裁張梓昌表示，自資援組投入服務首20日，已接觸了760家中小企，期間最多中小企查詢的政府資助計劃就是剛加碼的「BUD專項基金」及「中小企業市場推廣基金」。而資援組全年的目標是接觸8000家中小企。

        張梓昌指，資援組又因應資助基金的受歡迎程度、普及性及申請上的複雜性，特別就「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）、「零售業人力需求管理科應用支援計劃」（ReTAAS）、科技券、「中小企業市場推廣基金」（EMF）及創新及科技基金（ESS）這5個基金，向中小企提供深度服務。

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