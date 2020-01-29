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動物保健覆核失敗今除牌

2020-01-29 列印
　　中國動物保健品（940）覆核失敗，被聯交所撤銷上市地位。該公司公佈，聯交所將維持決定，於今日（29日）上午9時取消該公司的上市地位。

  中國動物保健品指出，上市委員會決定的覆核聆訊已於去年12月11日舉行。於2020年1月13日，公司收到有關上市委員會維持決定，取消公司股票在聯交所上市。

  聯交所指出，中國動物保健品自2015年3月30日起停牌。早於2019年5月9日，上市委員會已決定根據《上市規則》第6.01（4）及6.1條，以該公司不再適合上市為由，取消其上市地位。

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