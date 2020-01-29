中環IFC外望——海底撈內地全線暫停營業

近期中港武肺肆虐，本地社會氣氛緊張，多間公司均宣佈延長假期等措施。經營內地連鎖火鍋店的海底撈（6862）公佈，為積極配合疫情防控工作，確保員工和顧客的健康與安全，董事會宣佈，該公司決定於1月26日至1月31日（年初二到初七）暫時停止中國大陸地區所有（港澳台地區除外）門店營業。集團表示，根據疫情發展情況和政府相關政策，如開業時間需延期，該公司將於適當時候作出進一步公告。



海底撈指出，自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，中國多個省市啟動最高級別的重大突發公共衛生事件一級響應，採取各項嚴格措施遏制疫情蔓延；根據疫情發展情況和政府相關政策，如開業時間需延期，該公司將於適當時候作出進一步公告。



早前海底撈向湖北慈善總會捐贈500萬元（人民幣，下同）款項及物資，用以支援此次新型冠狀病毒肺炎的防疫工作。



另外，九毛九國際（9922）旗下的太二酸菜魚亦宣布，為做好新型冠狀病毒的肺炎疫情防控，保障顧客及門店員工身體健康及生命安全，太二酸菜魚的所有門店於1月26至30日（年初二到初六）均暫停營業。



瑞士錶銷港上季減26%



本地社會事件持續逾半年，社會氣氛緊張，加上近期各地流感肆虐，進一步打擊零售及旅遊業。瑞士鐘錶業聯會昨日亦公布，受本港局勢的影響，去年瑞士錶出口到香港的佔比按年下跌11.4%；單計去年第四季更大跌25.9%。



有鐘錶業界人士指，農曆新年期間零售市道持續低迷，本地及外地客人數均大幅減少，現時再推出減價等優惠的作用已不大，對今年第一季的銷情看法悲觀。



本地零售業繼續吹冷風，政府早前公布，去年11月本港零售銷售跌23.6%，當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值大跌43.5%。九龍表行董事總經理黃錦成表示，在未爆發疫情前，社會事件有緩和跡象，仍有部份內地人於年尾來港「掃貨」，店鋪人流較12月增加一成左右，銷售情況亦相若，但預計農曆新年的生意按年將減少近20%至30%，對今年第一季的表現並不樂觀。



高瞻