鮑威爾：新冠狀病毒疫情為不明朗因素 儲局息率不變 美股升150點

鑑於武漢肺炎似有全球擴散跡象，投資市場更關注美國聯儲局如何判斷是次疫情的影響。聯儲局一如預期維持息率不變，息率仍為1.5厘至1.75厘。美股上升，杜指早段反彈170點，報28893點，納指亦升49點，報9319點。



美國聯儲局結束一連兩日議息。雖然美國總統特朗普再次呼籲聯儲局減息，但聯儲局仍維持美息於1.5厘至1.75厘不變。鑑於武漢肺炎似有全球擴散跡象，投資市場更關注聯儲局如何判斷是次疫情的影響。歐洲三大股市皆上升，英股中段升9點，德股及法股升約30點。



美國聯儲局主席鮑威爾今晨出席記者會，指最近圍繞貿易的一些不明朗因素有所緩減，並有跡象顯示，自2018年年中以來全球經濟增長放緩後可能趨於穩定。「儘管如此，影響前景的不明朗因素仍然存在，包括新型冠狀病毒帶來的不明朗。」



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28873點，升150點；納斯達克指數報9316點，升47點。滙控（005）美國預託證券價格曾見57.19港元，較香港收市價跌0.36港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見384.29港元，較香港收市價升1.09港元。



由於中國肺炎疫情仍在擴散，各國陸續有撤僑行動，投資者避險情緒仍高漲，資金續流入金市，金價微升2美元至每盎司1569美元，油價亦回穩，紐約期油報每桶53.6美元。



蘋果季度業績勝預期



此外，蘋果業績優於預期，截至12月28日止首季每股盈利為4.99美元，優於市場預測的4.55美元；收入為918億美元，優於預測的885億美元；備受關注的iPhone銷售收入為559.6億美元，優於預測的516億美元，也是一年以來首度回復增長。



蘋果預期，截至3月底止季度收入介乎630億至670億美元，優於分析員預測的624億美元。



不過，波音受737 MAX飛機停飛影響，第四季淨虧損10.1億美元，經調整後每股虧損2.33美元，差市場預期；全年虧損6.36億美元。



對於美息後向，東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆表示，由於美國經濟數據相對穩定，即使12月的就業數據稍遜色，但主要是受季節性因素影響，因此聯儲局是次議息會保持利率不變。上商財資業務處研究部主管林俊泓也認為，聯儲局今次不調整利率，因該局主席鮑威爾已表明目前的利率水平合適，除非出現重大變化。



按目前情況來看，葉澤恆相信，若疫情沒惡化，今年首3季美息將保持平穩；及至第4季尾，美國則有機會減息，因為美國總統大選的影響將近乎用盡，難再對經濟數據有支持作用。港息方面，葉指基本上本港市場的銀根較偏鬆，市場的借貸意欲不大，所以港息有條件保持低企，應可處於現水平不變。