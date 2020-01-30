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疫情恐拖累內地增長

2020-01-30 列印
        武漢肺炎肆虐，多家大行下調中港兩地的經濟增長預測，其中摩根士丹利認為，疫情最壞可拖累中國上半年經濟增長1.1個百分點。惠譽則指出，倘若疫情進一步擴散，港澳將再面臨經濟下行風險。

　　大摩報告指出，武漢肺炎在高峰期似乎較2003年「沙士」更易傳染，但死亡率較低，中國部份地方「封城」並延長農曆年假，旅遊、娛樂和零售業將受最大打擊，而工廠停工延長亦令中國的工業生產和貿易受壓。該行估計，若疫情於二、三月達到高峰期，中國首季GDP增長或減慢0.5至1個百分點，其後可在市場重建庫存和逆周期政策帶動下將現復甦；一旦於三、四月才達高峰，料拖累上半年GDP增長達0.6，至1.1個百分點，但部份影響將由更強勁救經濟政策所抵消。
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