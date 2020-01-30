  • 2020年1月30日 星期四
  • 15º
  • 40%
熱門： 武漢肺炎口罩卓悅屈臣氏消毒

日報新聞 > 財經

港股紅盤低插789點 11年最差成交千二億

2020-01-30 列印
■恒指收造27160，瀉789點，大市成交金額1240億元。
Previous Next

　　武漢肺炎在農曆新年期間大規模擴散，市場恐慌情緒升溫，令鼠年首個交易日恒指顯著受壓急挫，幸二萬七關有支持，最終恒指收造27160，瀉789點，以下跌點數計僅少於2008年金融海嘯後的853點，為近11年來最差開局，亦較對上3個鼠年的紅盤表現為差。大市交投活躍，成交金額1240億元。

　　零售股、濠賭股紛紛大插水，但醫藥股造好（見另文），而投資者憧憬市民留家不外出消費，網購股、手遊股都逆市升。

　　藍籌股全軍覆沒。股王騰訊（700）曾錄得升幅，惟尾市掉頭向下，終下滑0.67%，收造383.2元，已為最硬淨藍籌股；友邦（1299）跌2.65%收報80.8元；滙控（005）跌2.04%收報57.55元。中資金融股有份推低大市，建行（939）挫3.73%，收報6.19元；平保（2318）跌3.32%，收報91.7元。恒隆地產（101）為最弱勢藍籌股，下挫6.67%，收報16.78元。

        疫情打擊消費及娛樂，旅遊相關股捱沽。中旅（308）大挫8.46%，收報1.19元；復星旅遊文化（1992）急降5.73%，收報10.2元。航空股南航（1055）大跌3.65%，收報4.49元；東航（670）挫3.43%，收報3.66元；國泰（293）降3.24%，收報9.87元。

　　零售股沽壓重，莎莎（178）瀉9.09%，收報1.5元；周大福（1929）急插8.1%，收報7.15元；周生生（116）走低5.6%，收報9.44元；六福（590）下滑5%，收報21.85元；歐舒丹（973）挫4.71%，收報16.58元。

香港電視逆市升

　　肺炎疫情令市民減少外出消費，轉移網上購物，刺激香港電視（1137）飆高13.72%，收報4.31元，成交金額1.03億元。市民留家料多吃即食麵，日清食品（1475）抽升7.54%，收報6.56元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd