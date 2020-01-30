港股紅盤低插789點 11年最差成交千二億

零售股、濠賭股紛紛大插水，但醫藥股造好（見另文），而投資者憧憬市民留家不外出消費，網購股、手遊股都逆市升。
藍籌股全軍覆沒。股王騰訊（700）曾錄得升幅，惟尾市掉頭向下，終下滑0.67%，收造383.2元，已為最硬淨藍籌股；友邦（1299）跌2.65%收報80.8元；滙控（005）跌2.04%收報57.55元。中資金融股有份推低大市，建行（939）挫3.73%，收報6.19元；平保（2318）跌3.32%，收報91.7元。恒隆地產（101）為最弱勢藍籌股，下挫6.67%，收報16.78元。
疫情打擊消費及娛樂，旅遊相關股捱沽。中旅（308）大挫8.46%，收報1.19元；復星旅遊文化（1992）急降5.73%，收報10.2元。航空股南航（1055）大跌3.65%，收報4.49元；東航（670）挫3.43%，收報3.66元；國泰（293）降3.24%，收報9.87元。
零售股沽壓重，莎莎（178）瀉9.09%，收報1.5元；周大福（1929）急插8.1%，收報7.15元；周生生（116）走低5.6%，收報9.44元；六福（590）下滑5%，收報21.85元；歐舒丹（973）挫4.71%，收報16.58元。
香港電視逆市升
肺炎疫情令市民減少外出消費，轉移網上購物，刺激香港電視（1137）飆高13.72%，收報4.31元，成交金額1.03億元。市民留家料多吃即食麵，日清食品（1475）抽升7.54%，收報6.56元。