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人民幣波動窄 收復6.98關

2020-01-30 列印
　　近期武漢疫情鬧得沸沸揚揚，但人民幣經過早前急挫後已回穩有所反彈，離岸人民幣截至昨晚7時報6.9622，微跌0.01%，收復6.98關口。有分析人士預計離岸人民幣短期在7關口附近浮動。

  港匯方面，港元昨日高見7.7772，升5點子，截至昨晚8時半，報7.7727。港元拆息昨日個別走，其中隔夜息報2.03571厘，上升57個點子。1個月拆息升4個點子，至2.08357厘，2個月拆式微升3個點子，到2.17244厘。東亞高級外匯市場策略師葉澤恆表示，上周以來肺炎疫情擴散，離岸人民幣兌美元亦受到疫情狙擊。若果疫情持續對經濟產生較大影響，人行或於3月前後推出較寬鬆貨幣政策，視乎今年1月同2月經濟數據決定。

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