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蘋果首季收入及純利齊新高

2020-01-30 列印
　　蘋果公司今年度首季收入按年增8.9%，至918.2億美元，純利亦增11.4%，至222.4億元，雙雙創下季度新高，皆遠超預測。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）昨表示，武漢肺炎將影響銷售表現，目前已關閉一間中國分店。

　　蘋果昨日公佈截至去年12月止的2020年度首季業績，收入達918.2億美元，按年增8.9%，遠高於預期的884.1億美元；經調整每股盈利多19.4%，至4.99美元。由於去年推出的iPhone 11系列熱賣，帶動iPhone銷售額達559億美元，升7.6%；近年加強的服務收入為127.2億元，增長16.9%。蘋果上季付費訂閱用戶增加33%，至4.8億戶，活躍設備則增加1億部至15億部。

　　

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