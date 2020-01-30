疫情擴散難北上查數 內企上市保薦人受阻

武漢肺炎疫情席捲全球，本港向來興旺的新股市場亦或未能倖免。有投行界人士就指出，內地肺炎疫情持續，有機會影響保薦人進行盡職調查以及傾談業務等的進度，而對於餐飲、旅遊等相關行業的公司，保薦人或會延長對該類公司的盡職審查用時。



本港去年蟬聯新股市場集資冠軍，但今年的市況就開局不順。有負責新股上市項目的業界人士就指出，若果是從事食品、餐飲等行業的公司，投行人士在進行盡職審查時會加倍謹慎，包括在業務營運、工廠生產線上都需要更為嚴格的觀察和審查，並且須評估疫情防範措施對其運作帶來的影響，因此有可能在盡職調查上花費的工作天數會較以往延長，不過時間長度較難量化，而對於已經遞入上市申請的企業，就不必過份擔心。



已遞申請企業不必擔心



德勤全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興就認為，目前內地疫情發展影響到通商、交通出行等活動，有機會影響未遞交申請的上市項目，尤其是正在進行前期工作的項目，因處理上述項目需要前往當地進行面對面訪談、觀察建築物、廠房生產是否存在和順利運作，均會受限於交通以及政府的出行政策。



不過，他又指，目前疫情只會對新股市場帶來短暫性影響，即使部份公司的前期工作延後，亦只會有「時間差」，即推遲些少時間上市，對本港的新股市場整體影響不大，相信一旦疫情過去，就會恢復正常。而以往第一季度都是傳統新股上市淡季，上市公司數目以及申請宗數都會較其他季度少，因多數公司在第一季來不及做全年度核數工作，但若果未能在六月底之前遞交申請，今年內則未必能夠上市。



本港歷來都是新股集資的重鎮，而隨著近年內地企業發展，更增多了不少公司赴港上市，當中僅2019年，則有114隻新上市股份為內地公司，佔比達全年新上市公司總數的62%，數量更創九年來新高。另外，有另一投行界人士就指，雖然內地出行或會受阻，不過部份面談仍然可以改用視像會議等方式進行，因此並非所有上市項目都會受到影響。







