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肺炎擴散 UNIQLO內地關店增至130家

2020-01-30 列印
　　武漢肺炎疫情進一步蔓延，各地社會氣氛緊張，嚴重影響零售及旅遊業。據外電報道，快速時裝品牌UNIQLO（優衣庫）及GU（極優）母企迅銷集團（6288）因肺炎疫情擴散，於內地關閉的店舖數目由100家，增加至130家。截至去年底止，迅銷於內地共有750家門店。

　　迅銷發言人早前表示，由於新型冠狀病毒疫情擴散，關閉的中國門店大部份位於湖北省，以及臨近湖南省；主要因與門店所在的購物中心關門，以及中國相關部門實施出行限制、地區公共交通停運等。

　　咖啡連鎖店星巴克亦表示，因應肺炎疫情擴散，已暫時關閉於內地逾一半的分店，並調整部份分店的營業時間，以及加強防疫保障等。

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