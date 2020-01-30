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楓葉提全購皇岦 涉資4.32億

2020-01-30 列印
　　楓葉教育（1317）公佈，向皇岦（8105）提出有條件全面收購要約，每股作價0.54元，較上周五（24日）收市價0.48元溢價12.5%，總代價約4.32億元，完成後將皇岦私有化。皇岦目前已發行8億股股份，是次總收購代價即為4.32億元。於股份收購完成後，皇岦於創業板的上市地位將會撤銷。

  楓葉集團董事認為，收購皇岦集團可通過提高楓葉集團經營的學校，和教育機構的市場份額來加強楓葉品牌。完成收購後，楓葉集團可以將其教育服務的地域覆蓋範圍擴展到馬來西亞，還可以共享資源。

  楓葉教育又指，收購事項亦為楓葉的「第六個五年規劃」的重要里程碑，將進一步擴展其全球教育網絡。

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