中環IFC外望——兩大交易所開市儀式 疫症下閉門舉行

噚日係年初五開市，按照多年來傳統，港交所以及金銀業貿易場都會搞開市儀式，兩間交易所的高層順便同記者聯誼一番。不過，今年咁唔好彩，遇啱武漢肺炎疫症，兩所的開市儀式並沒有取消，但改為閉門進行，難免及唔上舊年咁熱鬧。



港交所今年的開市儀式，當然由兩大巨頭，主席史美倫、行政總裁李小加敲鑼，並且有醒獅助興。至於每年一度的逗利是環節亦照樣進行，但收利是的一方，就由記者、經紀等各界代表，變成港交所本身員工，場面當然無以往般哄動。



噚日有消息話，中區的酒店有懷疑染上肺炎的旅客入住，令人擔心疫症會否入侵核心商業區。不過，港交所其實早有準備，例如安排部份員工在家中工作，昨晚又發出通告，提醒各個結算所參與者採取預防措施，例如安排員工分隔成各個小組獨立運作、或者讓他們在家中工作，以感低傳染病毒的機會。總之，做好預防措施就無有怕。



另一方面，金銀業貿易場同港交所一樣，開市儀式閉門進行。按照傳統，農曆年首個交易由兩位副理事長以競價方式成交第一口金，並由理事長（張德熙）見證。人民幣公斤條合約以每克353人民幣成交，九九金則以每両14438港元成交。



春節訪澳內地客大減八成



受到內地爆發武漢肺炎疫情的影響，澳門旅遊局公佈，春節黃金周旅遊數據顯示，年初四 （28日）訪澳門旅客共有 2.7萬人次，按年下跌8成 7，其中內地旅客1.5萬多人次，下跌九成。



由年卅至年初四的5天，訪澳旅客有22萬多人，按年下跌七成三；其中內地旅客有 12.7萬人，下跌近八成。



旅遊局公佈春節黃金周旅遊數據顯示，年初四 （28日）訪澳旅客共有2.7萬人次，按年下跌八成七。



其中內地旅客有1.5萬多人次，下跌九成。



年卅至大年初四（24日至28日） 5天，訪澳旅客共有22萬多人次，按年下跌七成三；其中內地旅客有 12.7萬人次，下跌近八成。



澳門至今確診七宗武漢肺炎個案。



高瞻