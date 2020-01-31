「ATM」捱沽 阿里險守200元 肺炎肆虐 港股再插711點

亞太區股市全線向下，台股昨日鼠年紅盤補跌，急瀉696點或5.8%，創史上最大單日跌幅。台灣國安基金委員會更揚言，必要時會研究是否入市護盤。其他亞洲股市表現不遑多讓，避險情緒推升日圓，拖累日本日經平均指數報22977點，急挫401點，見三個月新低。南韓首爾綜合指數報2148點，跌37點，跌幅為1.71%。澳洲雪梨普通股指數則報7108點，跌27.3點，跌幅0.38%；紐西蘭指數報11665點，跌10點。
港股方面，由於市場瀰漫悲觀情緒，藍籌股連續兩日全軍覆沒。友邦（1299）下滑3.1%，收報78.3元；滙控（005）挫1.5%，收報56.7元；建行（939）急降3.1%，收報6元；領展（823）下滑0.9%，收報79.3元，惟已是表現最佳藍籌股。
台揚言入市護盤
早前被市場資金追捧的「ATM」齊齊捱沽，阿里巴巴（9988）低見199.8元，收市險守200元關，挫2.7%，收報201.8元；《王者榮耀》上周五單日收入創新高，騰訊（700）曾逆市上揚，惟難敵大市氣氛，掉頭收跌2.1%，報375元；美團（3690）失守「紅底」，曾低見96.3元，收挫4.3%，報96.85元。
憂慮新肺炎影響手機產業鏈，手機股成為跌市重災區。瑞聲（2018）與舜宇（2382）包辦藍籌股表現最差首兩位，瑞聲挫7.5%，收報55.4元；舜宇則插7.4%，收報128.2元。5G股亦急墜，京信（2342）急瀉12%，收報2.8元；中興（763）插7.7%，收報25.35元。
友信證券研究部總監陳偉聰稱，恒指100天線、27000關，及26500關先後失守，最後亦挨近低位收市，機構投資者選擇要錢不要貨，日前表現較強勢和硬淨的騰訊及中移動（941）也遭市場追沽，引起不理性或恐慌性拋售，可見短期後市難免繼續偏弱。他預期指數可能考驗26000水平支持力度，屆時將呈超賣，下周初或可博技術性反彈，升幅點數或約數百點至一千點。