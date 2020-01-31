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杜指跌44點 歐股齊挫

2020-01-31 列印
        武漢肺炎全球擴散，聯儲局關注對經濟影響，雖然美國上季經濟稍勝預期，但美股周四早段仍下跌，杜指報28489點，跌244點，納指亦下跌89點報9185點，標普指數跌30點報3242點。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28690點，跌44點；納斯達克指數報9253點，跌22點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見57.26港元，較香港收市價升0.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見376.38港元，較香港收市價升1.38港元。

歐洲三大股市均跌逾1%，法國股市中段跌1.5%，英、德股市跌約1.3%。

        美國聯儲局結束一連兩日議息，一如預期按兵不動。聯邦基金目標利率維持在1.5厘至1.75厘。
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