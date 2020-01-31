金沙上季多賺一成 疫情影響下月浮現

金沙中國（1928）控股股東Las Vegas Sands Corp.（LVS）昨公佈，該集團去年第四季淨收入5.13億美元，按年上升10.3%；金沙表示，今年所有業務板塊均受到近期肺炎疫情影響，訪澳人數較去年同期大幅下跌。有大行預計，農曆年假期間澳門賭收將按年跌四至五成。



金沙中國去年第四季淨收益總額22.4億美元，按年下跌0.4%。當中，第四季澳門威尼斯人的淨收益下跌1.2%，至9.08億美元；澳門巴黎人的淨收益跌3.1%，至4.01億美元。



以全年計，金沙中國去年的淨收益總額由2018年的86.7億美元增加至去年的88.1億美元，按年上升1.6%；淨收入則由2018年的19億美元增加至去年的20.4億美元，按年上升7.4%。



EBITDA升9%



另外，控股股東LVS於去年第四季經調整物業EBITDA為13.9億美元，按年增長9%；去年全年EBITDA為53.9億美元。澳門業務方面，第四季經調整物業EBITDA為8.11億美元，按年增長3%，而整體澳門市場的博彩收益總額減少8%。



該集團表示，儘管季內澳門貴賓業務收益減少，中場市場持續穩定增長；由於中場博彩桌及角子機數目增加，中場博彩收益按年增長3%；零售額按年增長11%；EBITDA利潤率達36.2%，按年增長140個基點。



瑞信發表報告指，受到內地疫情所影響，濠賭股股價已下跌近10%至15%，短期對澳門賭收造成打擊，加上澳門實施限制部份內地人士入境等措施，預計今年農曆年假期期間澳門賭收將按年下跌40%至50%。



另一大行瑞銀發表亦報告指，金沙中國指出今年1月首21日未受到內地疫情所影響，但中國農曆新年假期首五天（24日至28日）訪澳旅客大跌約80%，預料將會影響2月份賭收及到訪旅客的人數，並維持金沙中國「中性」投資評級及目標價41.9元。



