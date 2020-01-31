資金撲入肺炎藥股份 中國醫療急升逾三倍

武漢肺炎疫情嚴峻，資金撲入打正旗號研發肺炎藥的股份，其中中國醫療（8225）旗下臨牀特別專案組研究發現，利托那韋對新型冠狀病毒有抑制作用和療效報告，消息刺激中國醫療股價昨日急飆3.88倍，收報2.1元，成交金額10.31億元，成為昨日升幅最大港股。



市場對股份認識不多，該股於1月23日股價僅0.113元。惟於1月24日通告指出，「王廣發是北京大學第一醫院呼吸和危重徵醫學科主任，自己在傳染冠狀病毒後，正是使用該藥」，該藥是指「中國醫療集團關聯方萬全萬特廈門制藥公司生產洛匹那韋及利托那韋的口服混懸製劑（國藥準字H20040411：國藥準字H20051019）。



利托那韋據報有療效



公司又指，41名香港「沙士」患者接受三個星期的治療，治療方案是「洛匹那韋、利托那韋片」+利巴韋林。利巴韋林並不是針對SARS的治療藥物，但是作為抗病毒藥物，當時臨牀上用來治療「沙士」患者，也就是患者本來就要服用的藥物。試驗結果發現，經過治療後，患者死亡率只有2.4%。



公司又指，內地偽科學泛濫，許多所謂「驢皮」、「板藍根」、「瘟劑」、「VC」、「雙黃連」及「胸腺幾肽」等，沒有臨牀大數據支持中西藥，被市場炒作貽誤救治。



公司在另一個通告指，中國醫療集團旗下新型冠狀病毒肺炎臨牀特別專案組研究發現，利托那韋（Ritonavir）對新型冠狀病毒（2019-nCoV）有抑制作用和療效報告。



中國科學院武漢病毒研究所等也發現，其在細胞層面上對新型冠狀病毒（2019-nCoV）有較好抑制作用。目前集團關聯公司萬全萬特廈門是唯一內地歷史生產過該產品製劑，企業同時擁有原料批文，申請相關專利和已經向國家藥監局申請重新恢復生產。



