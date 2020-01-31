中環IFC外望——會計師公會晤港交所商寬限業績公佈

內地疫情嚴重，當局延長春節假期，不少交通工具亦已經停駛，令上市公司的核數工作大受阻礙。會計師公會昨天與港交所開會，研究可否彈性處理上市公司公佈業績的期限。雖然昨天的會議，未有達成任何結論，但預計雙方下周將繼續磋商。



港交所表示，正密切留意事態發展，並與監管機構和各持份者詳細考量，當發行人需要遵守《上市規則》規定發佈財務業績時，所面對的情況。



會計師公會亦發表聲明，表示昨天早上已與港交所會面，表達會計界的憂慮，希望可以有可行措施，緩解公會會員及上市公司現時面對的困難。由於事件仍在演變中，會上並沒有落實任何具體方案。



按照《上市規則》，上市公司要在年結日之後的3個月之內，公佈全年業績，例如12月底年結的公司，要在3月底之前公佈業績。會計師公會會長江智蛟接受本報查詢時表示，由1月底開始，便是核數師最忙碌的時期，但內地現時受疫症困擾，而很多上市公司在內地有業務，核數工作難免受延誤。他說周三曾和多間大型會計師行商議，一致認為疫症對工作進度影響很大。



張卓平接掌太古中國



太古（019）宣佈，朱國樑退休為由，離開太古及旗下國泰（293）董事局，包括太古中國主席在內所有職務，將由香港太古從事策略顧問服務的張卓平接手。



太古及國泰均表示，朱國樑將辭任太古常務董事及國泰非常務董事，呈辭乃基於退休，於今年4月14日生效。兩間公司均感謝朱國樑任職期間的貢獻及指導，並致以誠摯祝福。而朱國樑的兩個董事局及太古中國主席職務，將由張卓平接任。



現年58歲的朱國樑於1984年以見習行政人員加入國泰，於2014年擔任太古董事，同年亦出任國泰行政總裁，為第二位華人總裁。打理國泰期間，將港龍航空品牌整合為「國泰港龍」，而任內面對廉航競爭及發生「炒燶油」事件，令國泰在2016及2017年度分別轉蝕5.75億元及12.6億元。他於2017年三年任期屆滿後離開國泰要職，並出任太古中國主席。



至於張卓平在2002年加入太古，曾出任太古中國司首席代表和太古地產（1972）商務董事，職責多與內地項目有關，他一度離開太古八年，並於去年重返，為香港太古集團提供策略顧問服務，包括借調至國泰服務。



高瞻