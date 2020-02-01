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富石金融招股 入場費6060元

2020-02-01 列印
　　富石金融（2263）昨日起招股，招股價介乎每股0.5至0.6元，每手10000股，入場費6060元，最高集資額1.5億元。該公司執行董事兼風險管理主任吳錫釗表示，該公司經紀業務以服務散戶為主，未來亦會開發證券應用程式，希望可轉型為網絡券商，吸引並留住更多客戶。

　　本港在連月社會衝突後未恢復元氣，就迎來武漢肺炎突襲，被問及會否擔心市況動盪，吳錫釗相信目前為止對公司影響不大，相信疫情終會過去。不過該股招股期亦較一般的三日為長，將於2月7日截止招股，招股日數達5.5日。

澳達控股每手3535元

　　另一方面，澳門機電工程承建商澳達控股（9929）亦於昨日起招股，招股價0.25至0.35元，集資1.25至1.75億元。每手10000股，入場費3535.27元。

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