疫情席捲全球 杜指暴瀉603點 恒指受壓二萬六勢失守

武漢肺炎疫情蔓延，鼠年首三個交易日恒指累挫1637點，港股連跌兩周。美國進入公共衞生緊急狀態，美股杜指上周五急挫603點，恒指即月夜期及ADR港股亦難逃一跌。分析預期，武漢疫情將主導大市走勢，恒指勢失守二萬六大關，或下試25500點水平。市場亦要留意今日內地復市，國家隊會否出手維穩。



新型冠狀病毒肺炎疫情持續，未有終止跡象，帝峯證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治看淡股市，認為受疫情影響，今日將跌穿26000點，未來會否繼續下挫至25500點仍有待觀察。郭思治又認為，由於無新資金流入，大市反彈200至300點後就有阻力，惟跌至25500點或會喘定。



專家料反彈力度弱



寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指，疫情尚未到高峰期，未來股市走勢須視乎內地政府應對策略。恒指不排除會先裂口低開，跌至二萬六以下，但會否繼續跌至25500點，則要考驗單日轉向情況，未來一周關鍵是會否跌穿26000或25800點位置，向上至28000點應有阻力。



由於內地旅客未必能如沙士後開放自由行來港消費，推動股市回升，故武漢肺炎實質影響遠比沙士嚴重。黃敏碩指，內地在沙士期間經濟仍處於向上周期，現在則是下行，關鍵仍要看政府對應策略。



近期投資策略方面，時富金融優越投資服務部顧問黎永良建議，短期內傾向「炒股不炒市」，要注意醫藥股反覆表現，有問題要及時斬倉。郭思治亦建議，投資者「手抓現金保留實力，莫貪股價低就入市，很有可能反彈少少，轉頭又大跌。」黃敏碩又認為，投資者資產配對要靈活，近期現金比例要提高。



國家隊或出手穩A股



中證監相關負責人表示，A股今日正常開市，另外自今晚起暫停期貨夜盤交易，具體恢復時間另行通知。耀才證券研究部總監植耀輝稱，A股開市後大幅震盪是意料中事，若「國家隊」出來維穩，跌勢可能會收窄。科技類公司不少設廠武漢附近，該類型股份受衝擊較大，相信A股未來走勢麻麻。



本周將有數個經濟數據出爐，本港將於今日公佈去年第四季GDP（國內生產總值）數據，黎永良表示受社會撕裂影響，市場早已預期該數據呈負增長，關鍵看是否比預期要差，才會對大市造成特別影響。



另外，內地一月CPI（居民消費價格指數）及PPI（生產者物價指數）亦於今日出爐。周二英國公佈去年第四季GDP；周四美國公佈一月CPI數據；周五美國則公佈一月零售數據。



