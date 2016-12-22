﻿泊八地點 用App追蹤美味 首批美食車初六有得試

籌備已久的美食車明年二月登場！首批約八架美食車明年二月二日，即農曆年初六開始營業，其餘陸續同月投入服務。有獲得經營權的人士稱，已投資近百萬元組裝美食車，除售賣入選的食品外，也加推另類小食，期望早日回本。政府將推出手機程式，方便市民及遊客追蹤美食車的位置，期望美食車可以成為本港新景點。



商務及經濟發展局局長蘇錦樑昨天表示，美食車先導計劃的審批工作進展良好，十六架入選美食車正進行組裝，首批約八架明年二月二日開始營業。他笑言，選擇該日開幕，寓意「新年伊始、開張大吉」，其餘的美食車亦陸續同月投入服務，屆時將推出手機程式，讓市民和遊客追蹤美食車。他形容美食車是「很好的旅遊配套」，可為本港旅遊業帶來新景象，當局視乎市民及旅客的反應，再決定會否擴展計劃。



售賣招牌菜 另加新原素



十六架美食車設計各具特色，部份更加入香港元素，營運者除售賣獲選的招牌菜外，亦會加入新設計的食品。憑「五色餃子」贏得美食車入場券的「有得餃」負責人廖振豪表示，購置貨車、煮食用具及申領牌照，估計總投資額近一百萬元；現時美食車組裝已接近完成，待鋅盆及抽油煙機完成裝嵌，便可聘請合資格人士檢查，待發牌後，明年二月初可開業。



他暫定售賣每份三十多元的招牌五色餃子外，另會推售炸餃子、烚粟米，有信心於年半內回本，但擔心停泊地點供電不足，明言會向當局表達憂慮。



另一入選的「七桌子×樺得園」負責人Gordon Lam稱，貨車組裝已「完成得七七八八」，但預計申請牌照需時，或趕不及首批營業。他指，除售賣招牌菜「黯然銷魂漢堡」外，亦會推出「沙爹豬頸肉意大利包」、「乳豬麵包圈」等創意食品吸客，每款定價四十至六十元。他明言至今已投資逾百萬元，難以回本，只希望能參與推廣美食車。



專組助驗車領牌簽場紙



美食車原定今年年底推出，消息人士透露，由於本港只有少量公司有組裝美食車的經驗，故組裝時間較預期長。旅遊事務署轄下美食車專責小組辦事處過去個多月一直協助營運者，向不同部門申請相關牌照，個別已通過審批，只待運輸署完成驗車，領取牌照及與營運場地簽訂協議後，便可營業，經營地點則要抽籤決定。