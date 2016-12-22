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﻿【3大性格測試】DNA測試最新 香港剛有得做

2016-12-22 列印
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　　父母要瞭解孩子脾性、潛能，多點時間陪伴、心到眼到便可。只是現代父母忙，沒時間跟孩子相處；或瞭解孩子脾性後，又不太確定。有專家就開發瞭解孩子潛能、性格的科學方法，給父母作參考。包括DNA、皮紋及腦電波測試，想了解多些，請登入http://bit.ly/2h0GiRf
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