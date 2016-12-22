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日報新聞 > 港聞

﻿闖停機坪野豬人道毀滅

2016-12-22 列印
■日前闖入機場禁區的野豬女，因後蹄磨爛，漁護署將其人道毀滅。
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　　前日游水闖入機場停機坪被機場特警制服的野豬女，漁護署表示由於牠腳部傷勢嚴重，難以復原放回大自然，獸醫已將牠人道毀滅。有動物關注組織促警方和醫管局檢討現時野豬處理機制，避免同類事件再發生。

　　漁護署在專頁表示，前日派員到機場接獲一隻受傷野豬，並將野豬送往新界北動物管理中心作檢驗，惟經獸醫驗傷後，發現野豬女兩隻後腳腳蹄已磨爛及脫落，野豬亦不能站立，根據以往經驗這種傷口極易受感染以致腐爛，一般經過長時間治療亦難以復原並放回大自然，所以獸醫最後決定將其人道處理。

　　對於漁護署將被生擒野豬人道毀滅，香港野豬關注組表示關注，認為漁護署這樣做毋疑是將野豬處死，要求署方公開交代野豬的醫療報告；並希望警方和醫管局檢討現時對野豬的處理機制，避免同類事件再發生。
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