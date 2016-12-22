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﻿美股中段跌9點

2016-12-22 列印
　　美國周三股市牛皮偏軟，杜指中段報一九九六五點，跌九點；納指則報五四七六點，跌七點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點○五港元，跌零點○五港元；中移動美國預託證券價格則見八十二點一港元，升零點三五港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千一百三十三點八美元，升零點二美元；紐約期油則報每桶五十二點七五美元，跌零點五五美元。
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