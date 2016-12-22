﻿奇葩男火車練瑜伽 網民讚高手

有謂「台上一分鐘，台下十年功」，勤力鍛煉很重要。有網民發現一名奇葩男在港鐵上練「瑜伽」，在座位上把腳繞到頸後，另一腳再與身體對摺。



網民三元昨日在「香港突發事故報料區」上載照片，指奇葩男在八時二十五分，於往羅湖方向的列車上練瑜伽。從圖片見到，奇葩男在近車窗的單人座位上，面向玻璃，將左腳盤到背部，繞到頸上，而右腳則伸直放在玻璃上。



如此神乎其技，即引起大量網民注意，他們都大讚該男是瑜伽高手，又有人揶揄他在練「易筋經」、「天殘腳」、「九陽神功」等。不過亦有網民指鞋底骯髒，雙腳亂伸不衞生。這名奇葩男不是第一次在車上「練瑜伽」，有幾名網民上載多張圖片，指分別在不同地點遇過他，也是在做同樣動作。