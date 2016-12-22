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﻿孕婦血崩亡揭伊院醫護失誤

2016-12-22 列印
　　一名懷孕三十七周的二十六歲女警，十月在伊利沙伯醫院入院催生，誕下女嬰後，突然大量出血，三日後死亡。事隔兩個月，伊院昨日發表調查報告，指醫護團隊最初誤以為女事主產後出血情況已受控，未能及時察覺病人因產後出血引致早期休克徵狀，並於檢查產後胎盤時初步認為胎盤組織完整，無發現有胎盤組織殘留體內，令產後大量出血情況加劇。

　　報告建議院方，檢視處理產後出血的相關指引，以及加強員工培訓。
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