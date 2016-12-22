﻿廚房藏菜刀列恐嚇證據 公屋婦得值獲釋

公屋婦人馮女士早前因在家外走廊擺放單車，與房署管理公司職員起爭執，職員隨後報警，衝入屋的警員，因馮女士的廚房有刀，列作其涉嫌刑事恐嚇的證物，其後馮女士在庭上獲判毋須答辯，無罪釋放。馮女士質疑警方未入深入調查便作出拘捕，要求警方道歉。



馮女士於去年九月二十四日因在家外走廊擺放單車，被管理公司職員要求放回家中，惟當時因工傷傷及手部，馮女士未能即時移走單車，其間發生口角，職員隨後離去。馮女士其後遭持盾牌警棍的警員衝入屋按在地上制服，檢走廚房內的菜刀作為證物，起訴她刑事恐嚇。



馮女士指，被捕後擔心被誣告，一度被還押小欖精神病治療中心十六天。



今年初，馮女士於庭上獲判毋須答辯，無罪釋放，證實清白，遂向投訴警察課作出投訴，惟至今將近一年仍未有結論報告。