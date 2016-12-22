﻿廚房藏菜刀列恐嚇證據 公屋婦得值獲釋

馮女士於去年九月二十四日因在家外走廊擺放單車，被管理公司職員要求放回家中，惟當時因工傷傷及手部，馮女士未能即時移走單車，其間發生口角，職員隨後離去。馮女士其後遭持盾牌警棍的警員衝入屋按在地上制服，檢走廚房內的菜刀作為證物，起訴她刑事恐嚇。
馮女士指，被捕後擔心被誣告，一度被還押小欖精神病治療中心十六天。
今年初，馮女士於庭上獲判毋須答辯，無罪釋放，證實清白，遂向投訴警察課作出投訴，惟至今將近一年仍未有結論報告。
籌備已久的美食車明年二月登場！首批約八架美食車明年二月二日，即農曆年初六開始營業，其餘陸續同月投入服務。有獲得經營權的人士稱，已投資近百萬元組裝美食車，除售賣入選的食品外，也加推另類小食，期望早日回本...
2016-12-22
歐洲陷於恐襲陰霾，北京冬至日也發生罕見的車撞集市慘案。北京市公安局官方微博賬號「平安北京」通報，一輛客貨車駛入昌平區一個農貿市場，「與市場內人員發生碰撞」，造成四人死亡，多人不同程度受傷（見圖）。警方...
2016-12-22
墨西哥首都墨西哥城一個煙花市場發生大爆炸，濃煙直沖半空，煙花向四方八面爆破，事件造成逾百人傷，包括逾十數名兒童，部份傷者嚴重燒傷，須轉送鄰國美國接受治療。當局初步認為，事件與恐怖主義無關，正調查爆炸成...
2016-12-22
朱芸編——香港年輕二胡家及電影配樂者，芸編意指書籍，身為90後，翻過的人生篇章雖不算多，但因工作關係踏過的足跡卻不少，培養出對世情的一番見解與堅持，對於上車這一頁，他認為雖然重要，但亦非必要，礙於香港...
2016-12-22
美股周三早段牛皮偏軟，杜指曾距離二萬點重要心理關口相差不到14點。雖然新出爐的經濟數據勝預期，但假期前交投淡靜，加上新出爐的上周原有庫存意外增加，令油價蒸發早段升幅，一度回軟，令杜指繼續在二萬點大關前爭持。 杜瓊斯工業平均指數曾見19958.86點，隔日跌15.76點；納斯達克指數早段曾見5471.72點，跌12.33點。滙控美國預託證價格曾見62.9港元，較香港收市價跌0.2港元；中移動美國預託證價格曾見81.78港元，較香港收市價跌0.03港元。歐洲倫敦、巴黎和法蘭克福三大股市亦偏軟，後段錄得0.03%至0.42%的跌幅。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報19,96...
2016-12-22
拿玻里射手梅頓斯上輪意甲收錄「大四喜」，近兩輪聯賽累積七球，笑言已為續約談判增添籌碼。這名廿九歲比利時翼鋒憑藉凌厲腳風，可望在今晚歇冬前最後一輪意甲作客撕破費倫天拿的脆弱防線，領軍全取三分過聖誕。（TVB網絡電視303頻道周五凌晨3:45直播） 上輪聯賽拿玻里主場5:3擊退拖連奴，前鋒梅頓斯包辦四球助球隊近四場各賽事全勝。這名比利時翼鋒近兩輪轟入七球，成為自七四年後首位在意甲連續兩輪攻入三球或以上的球員。此子笑言其火熱狀態已為續約添籌碼︰「我還未跟球隊洽談續約，但我認為近期的表現，值得在薪酬上多加幾個『零』。」 紫百合強勢告終 至於費倫天拿上輪聯賽作客1:3不敵拉素...
2016-12-22
銅鑼灣登龍街近日有一番新景象，如人氣食廈V Point先後有特色餐廳進駐，當中最矚目的是以法日風味作招徠的鐵板燒店，不但用上頂級食材，還設有半開放式落地玻璃可盡覽維港美景，叫人吃得零舍開懷！ 甫踏入佔...
2016-12-22
早前，Eason嫂徐濠縈因其私人IG流出陳子聰大病初瘉的激瘦照片，激嬲好姊妹超儀，對方公開寸爆阿徐有分享症，姊妹決裂。「衰多手」的阿徐經愛妻號陳奕迅連月呵護，已重拾心情，兩公婆分頭工作掘金。日前下午，...
2016-12-22
醞釀多時的美食車計劃，將於農曆年初六「開車」。今次加入計劃的美食車，不少食品屬平民創意小食，如果當局能加強相關配套，以及安排特色表演活動、派駐旅遊大使介紹景點等，借美食車推銷香港特色，或可令美食車成為推動本港創意旅遊的「火車頭」。 本港今年全年旅客數字下跌，但近月跌幅收窄，12月上半月整體旅客上升百分之四點四，要保持這個上升勢頭，本港旅遊業界仍須加把勁。香港過去主要靠購物和美食吸引旅客，但受貨幣匯率影響，旅客購物消費難望有樂觀增長；不過，本港美食潛力龐大，對旅客仍有吸引力，可望成為本港旅遊業宣傳重點。 不少旅客來港，都會「捐窿捐罅」找尋美食。商經局局長蘇錦樑昨日宣佈，首批八...
2016-12-22
馬季完成了接近三分之一，李易達暫時只取得三場頭馬，距離十六W的續牌標準路途尚遠。經過了過去兩季的中興，李廄的養馬量今季稍為回升，但似乎未有令其道路變得平坦。但向好的方面設想，馬季賽期尚餘三分之二，若由...
2016-12-22