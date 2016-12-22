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﻿《基本法》列初中課程 教授15句鐘

2016-12-22 列印
　　《星島日報》昨日獨家披露，教育局課程發展議會上月底通過修訂《中學教育課程指引》，將新增要求初中三年內預留至少十五小時教授《基本法》，學校可選擇在不同科目或課外活動安排課時，並須自我檢視施行情況，當局將於明年一月正式公佈。教協會長馮偉華質疑，局方安排有監控之嫌。

　　報道內容引述消息稱，修訂後的《中學教育課程指引》將首度要求中學須在初中的三年內，預留至少共十五小時的課時，當局將於明年一月正式公佈，並向中學校長進行舉行簡報會。報道又指，據悉，學校可自行安排課時，例如將課時集中在某個級別進行，或分配在三個級別，指引又容許教學形式有所彈性，可作為綜合人文、生活與社會等科目的教學單元，或獨立作為教學活動，甚至配合境內外學習經歷活動。

　　教協會長馮偉華表示，至今未得悉有關消息，他質疑局方要求校方仔細匯報教學情況，有監控之嫌，而且中學課時緊張，擔心會增加初中教學壓力。
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