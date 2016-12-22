 Advertisement
  • 2016年12月23日 星期五
  • 20º
  • 67%
熱門： 盲亨陳敏之肛交岑麗香休班警

日報新聞 > 港聞

﻿貨車雨路落斜撼的士兩傷

2016-12-22 列印
Previous Next

　　昨晨十時許，山頂發生驚險交通意外。一輛空載的士，沿山頂道落斜向司徒拔道行駛，的士駛至欣怡居對開時，疑因天雨路滑，尾隨一輛貨車收掣不及，狂撼的士車尾。的士被撞後，失控衝前剷上路邊鐵欄（見圖），四十八歲姓彭司機背部受傷。

        意外發生後，五十六歲姓郭貨車司機停車及落車視察傷者傷勢，及報警將傷者送院。兩司機均通過酒精呼氣測試，貨車司機現場協助警員調查。由於肇事的士漏出燃油，警員事後在路面鋪木糠。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd