﻿「小儀」座駕捱撞 對方不顧而去

商台DJ「小儀」昨日在佐敦發生交通意外，她駕駛其自訂車牌Mini Cooper私家車遭尾隨一輛私家車追撞，幸好她沒有受傷。但小儀落車欲與對方司機理論時，對方卻駕車不顧而去，遂報警求助。警方事後尋找撞車後離去私家車及司機助查。



警緝涉案司機



昨午近一時，小儀駕駛其自訂車牌Mini Cooper私家車，沿佐敦道向何文田方向行駛，當車駛至近吳松街時，被一輛尾隨車輛撞及車尾。意外後小儀沒有受傷，她落車視察座駕損毀情況時，對方車輛司機卻沒有落車並開車不顧而去離開現場。小儀其後報警求助，警員到場了解後，翻看附近閉路電視調查意外原因及追緝涉案車輛。



小儀事後向記者稱，意外中她沒有受傷，落車欲與對方司機理論，未即時想報警，但對方竟開車不顧而去，遂報警求助。她協助調查及錄取初步口供後，繼續前往工作。







